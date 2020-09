الأمريكيون العرب ينشطون سياسيا ويترشحون لمناصب بأعداد غير مسبوقة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية

واشنطن ، بيرند دبسمان- أريبيان بزنس: يشارك العرب الأمريكيون بنشاط في السياسة الأمريكية وتتسم مشاركتهم حاليا بأنها تأتي بأعداد غير مسبوقة لا للانتخاب فقط بل للترشح للمناصب السياسية والحكومية وفقًا لخبراء في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من عدم وجود تقدير حكومي رسمي لعدد الأمريكيين العرب ، تقدر المنظمات المدنية مثل اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC) أن هناك ما بين أربعة وسبعة ملايين أمريكي من أصول عربية.

من بين المجموع ، يُعتقد أن اللبنانيين والسوريين الأمريكيين يشكلون العدد الأكبر ، مع وجود عدد كبير من السكان اليمنيين والفلسطينيين والعراقيين والسودانيين الأمريكيين ، من بين ذوي الأصول العربية الآخرين.

Good morning! Today is National Voter Registration Day. Make sure you are registered to vote, and so are your friends and family. Use the link below, only takes a few minutes. #VoterRegistrationDay https://t.co/Gn2fQrg9GP— ADC National (@adc) September 22, 2020