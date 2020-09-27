الأمريكيون العرب ينشطون سياسيا ويترشحون لمناصب بأعداد غير مسبوقة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية

واشنطن ، بيرند دبسمان- أريبيان بزنس: يشارك العرب الأمريكيون بنشاط في السياسة الأمريكية وتتسم مشاركتهم حاليا بأنها تأتي بأعداد غير مسبوقة لا للانتخاب فقط بل للترشح للمناصب السياسية والحكومية وفقًا لخبراء في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من عدم وجود تقدير حكومي رسمي لعدد الأمريكيين العرب ، تقدر المنظمات المدنية مثل اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC) أن هناك ما بين أربعة وسبعة ملايين أمريكي من أصول عربية.

من بين المجموع ، يُعتقد أن اللبنانيين والسوريين الأمريكيين يشكلون العدد الأكبر ، مع وجود عدد كبير من السكان اليمنيين والفلسطينيين والعراقيين والسودانيين الأمريكيين ، من بين ذوي الأصول العربية الآخرين.

Good morning! Today is National Voter Registration Day. Make sure you are registered to vote, and so are your friends and family. Use the link below, only takes a few minutes. #VoterRegistrationDay https://t.co/Gn2fQrg9GP— ADC National (@adc) September 22, 2020

يقع أكبر تجمع للأمريكيين العرب في منطقة ديترويت الكبرى بولاية ميشيغان ، مع انتشار جاليات عربية أمريكية مهمة أخرى في كل من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وبنسلفانيا وإلينوي ونيويورك وفرجينيا.

وفي حين أن عددًا من العرب الأمريكيين قد برز في السياسة والحكومة ، إلا أنهم على المستوى الوطني لا يزالون قلة متباعدة.

فمن بين 435 عضوًا في مجلس النواب ، على سبيل المثال ، هناك حاليًا 9 عرب أمريكيين ، من أبرزهم الديمقراطية الفلسطينية الأمريكية من ميشيغان رشيدة طليب ، التي أصبحت في يناير 2019 إحدى أول امرأتين مسلمتين تم انتخابهما للكونغرس، إلى جانب الصومالية الأمريكية إلهان عمر.

بينما كان هناك عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ من العرب الأمريكيين ، لا يوجد حاليًا أي منهم يشغل منصبًا. وكان آخرهم السيناتور الجمهوري من نيو هامبشاير ، جون سونونو الذي خسر محاولة إعادة انتخابه في عام 2009.

في مقابلة مع أريبيان بزنس ، قال عابد أيوب مدير السياسات في مؤسسة لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية ADC ، إن المنظمة سجلت "زيادة كبيرة في عدد العرب الذين يترشحون للمناصب ، على المستويين المحلي والفيدرالي".

وقال: "من بين الجالية العربية [الأمريكية] ، تمتلك الغالبية العظمى وجهات نظر تقدمية بشأن عدد من القضايا السياسية التي تتماشى مع الطريقة التي تسير بها البلاد". "فالعرب الأمريكيون يتصدرون طليعة هذه الحركات ، سواء [فيما يتعلق] بالهجرة أو تغير المناخ أو الرعاية الصحية. فهم يتضطلعون فيها".

ويضيف أيوب بالقول إنه على المستوى المحلي يجود مرشحين أمريكيين من العرب وذلك يساعد غالبًا في مكافحة الأفكار السلبية والمواقف غير المنصفة إزاء العرب أو المسلمين الأمريكيين، وهي آراء كانت سائدة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 ، ومؤخراً حين برزت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والحظر الذي اقترحه ترامب ضد مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال إن المشاركة السياسية للأمريكيين من أصل عربي تساعد على تبديد بعض الصور النمطية". لكن حتى في الانتخابات على المناصب المحلية ، يتعرض بعض [المرشحين] للهجوم بسبب خلفيتهم أو تراثهم ، أو بسبب أصول عربية. نحن نشجع الناس على البحث عن مناصب ، ونشجع الناس على المشاركة ".

وأضاف أيوب: "لديك عدد لا بأس به من أعضاء مجتمعنا الذين لديهم الحافز للتصويت ولديهم الحافز للمشاركة". "أعتقد أن التحدي هو من يستمع إلى أصواتهم."



"تأثير الدومينو"

من بين الأمريكيين العرب الذين شعروا بأنهم مضطرون للمشاركة في العملية السياسية الأمريكية ، محمد `مو سيف الدين المولود في السودان ، وهو محامٍ ترشح بنجاح في عام 2018 لمجلس المدينة في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا.

تمثل الجاليات غير البيضاء (غير القوقازية، عدد سكان المدينة 34 بالمائة في المدينة التي تقع خارج واشنطن العاصمة ، مع عدد كبير من السكان السودانيين الأمريكيين وغيرهم من أصل عربي.

قال سيف الدين: "مدينة الإسكندرية متنوعة إلى حد ما ، ولكن في تاريخها ، لم يكن بها مهاجر ، أو مسلم ، يمثلون هذا التنوع السكاني". "ووقتها قررت المجتمعات من الأصول العربية أنهم بحاجة إلى صوت لتمثيلهم ، وكذلك تمثيل المجتمع ككل وتقديم منظور مختلف."

في حين يعتقد سيف الدين أن تنوع دائرته الانتخابية يعني أنه سيتم الترحيب به والمهاجرين الآخرين إلى حد كبير ، إلا أنه لا يزال يعاني من آثار التمييز ضد العرب والمسلمين بشكل مباشر.

وقال عن حادثة جرت له:" تلقيت مؤخرًا رسالة تسأل عن القاسم المشترك بين طالبان وداعش والديمقراطيين. الاجابة؟ جميعهم يفجرون التماثيل "، (عقب تحطيم رموز العنصرية الأمريكية مؤخرا) مشيرًا إلى أن الرسالة اتهمته أيضًا وعربًا آخرين بأن لديهم عقلية" القرن الثاني عشر ".

"الرسالة جاءت من تكساس. لم يكن حتى من شخص في منطقتنا". "لكن في بعض الأحيان ، تتجاوز بعض قرارات [المجلس المحلي] التي نتخذها الأخبار المحلية ، ويقرر شخص ما إرسال شيء إليك."

وتطلعًا إلى المستقبل ، قال سيف الدين إنه يتوقع تصويت المزيد من العرب الأمريكيين ، فضلاً عن الترشح للمناصب على المستويات المحلية والولائية والوطنية.

وأوضح أن "المجتمعات التي أتينا منها بدأت في فهم تأثيرها على الانتخابات ، وعلى المجتمع ، وكيف تؤثر القرارات التي يتم اتخاذها في قاعة المدينة عليها بشكل مباشر". "وهذا بدوره يجعلهم أكثر انخراطًا مع الديمقراطية على المستوى المحلي ، وهذا يحول انتباههم إلى مستوى الدولة والمستوى الوطني أيضًا."

من الناحية العملية ، قال سيف الدين ، أدى الاهتمام المتزايد بالسياسة بين العرب الأمريكيين إلى تسجيل المزيد من أفراد المجتمع للتصويت ، فضلاً عن الاهتمام بالانضمام إلى الحملات الانتخابية كمتطوعين أو موظفين ، أو تنظيم حملاتهم الخاصة.

وأضاف سيف الدين "هناك تأثير الدومينو الذي بدأنا نراه". "سيستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً للتجذر بعمق ، لكننا بدأنا نرى تغييرًا. هناك شرارة ".

التأثير على السياسات الأوسع

يعتقد المحللون أن زيادة مشاركة الناخبين الأمريكيين العرب سيكون لها تأثير في النهاية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

قالت سارة الزيني ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات SMZ غلوبال ومقرها واشنطن: "أعتقد أن الجالية المسلمة في الولايات المتحدة لديها تأثير كبير في السياسة الخارجية ، لأن الكثير من الناس في الولايات المتحدة جاءوا كلاجئين أو عانوا من تجارب سيئة أخرى".



وأضافت: "ينبغي توقع أن يتحدث هذا المجتمع علانية لأنهم محبطون ولجأوا إلى الانحراط بالسياسة". "قد يكونون قادرين على التأثير في السياسة لأنهم الآن أمريكيون وناخبون للمقاطعات ، فنحن نعلم أن أعضاء الكونجرس هم من يقرروا في السياسة."

في أغسطس ، أطلقت حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن برنامجًا تناول على وجه التحديد قضايا السياسة الداخلية والخارجية التي تهم الناخبين الأمريكيين العرب.

في الوثيقة ، تعهدت حملة بايدن بإلغاء العديد من سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة ، وإنهاء برنامج `` مكافحة الإرهاب '' التي تثير الجدل ، وتعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومعالجة قضايا التنميط والتمييز التي تؤثر على المجتمع العربي الأمريكي. . بالإضافة إلى ذلك ، تعهدت الحملة بإدراج العرب الأمريكيين في إدارته إذا خرج منتصرا من انتخابات نوفمبر.

وتورد منصة مبادئ بايدن: "كرئيس ، سيحارب بايدن التعصب الأعمى في الداخل وحول العالم وسيقف إلى جانب الملايين من الأمريكيين العرب الذين يساعدون في تقوية أمريكا كل يوم".

وأضافت: "تم استخدام التعصب ضد العرب في محاولات لإقصاء وإسكات وتهميش مجتمع بأكمله ، ويعتقد بايدن أنه يجب رفضه كلما ظهر ، بما في ذلك عندما ينبع من المسؤولين المنتخبين أو أولئك الذين يسعون إلى مناصب عامة".

حتى الآن ، لم تنشر إدارة ترامب برنامجًا رسميًا يستهدف المجتمع العربي الأمريكي تحديدًا.

ومع ذلك ، اعتمدت إدارة ترامب على دعم عدد من الأمريكيين العرب البارزين ، بما في ذلك مقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية الأمريكية والقاضية السابقة جانين بيرو وعضو الكونغرس الجمهوريين اللبنانيين الأمريكيين رالف أبراهام وغاريت جريفز ودارين لحود.

شغلت دينا باول ماكورميك ، وهي أمريكية عربية الأصل ، منصب النائب الأول لمستشار الأمن القومي للاستراتيجية في إدارة ترامب في بداية ولاية ترامب الأولى قبل مغادرته في يناير 2018.

خمسة أشياء يمكن استنتاجها:

لا يزال العرب الأمريكيون غير ممثلين نسبيًا في السياسة الأمريكية ، ولا سيما على المستوى الوطني

يعتقد الخبراء أن الاهتمام العربي الأمريكي بالعملية السياسية الأمريكية غير مسبوق ، سواء من حيث الناخبين أو المرشحين

يعتقد بعض الأمريكيين العرب أن الممثلين المنتخبين من المجتمع هم مفتاح إسماع أصواتهم على المستويات المحلية والولائية والفدرالية

قد يكون لزيادة الناخبين الأمريكيين العرب ، بدورها ، تأثير على قرارات السياسة الخارجية

نشرت حملة جو بايدن برنامجًا موجهًا بشكل خاص للناخبين العرب الأمريكيين. ولم تقم إدارة ترامب ذلك بعد.