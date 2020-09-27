الإقبال الشديد على موقع المدعوين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري يؤدي لانهياره

وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية أعلنت على صفحة فيسبوك عن “تفعيل خدمة جديدة على الموقع الالكتروني للوزارة للاطلاع على أسماء المطلوبين “للخدمتين الإلزامية والاحتياطية” في الجيش السوري.

وقالت الوزارة إنه تم تفعيل خدمة جديدة على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية تمكن الأخوة المواطنين من الاطلاع على أسماء المدعوين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري.

تعتبر هذه الخدمة بمثابة تبليغ رسمي للمدعوين من أجل مراجعة شعب تجنيدهم لتدقيق اعدادات السوق.

رابط موقع وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية http://mod.gov.sy/