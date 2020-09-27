الإمارات: النيابة العامة تكشف عقوبة مخالفة أمر الحماية من جرائم العنف الأسري

المصدر:

وام

التاريخ: 26 سبتمبر 2020

نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم مادة فلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أمر الحماية وعقوبة مخالفته طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري.

ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 6 مِن ذات المرسوم بقانون نصت على انه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب من المعتدى عليه إصدار امر حماية يلزم المعتدي على عدم التعرض للمعتدى عليه وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه او اي مكان آخر يذكر في أمر الحماية وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه او اي من أفراد أسرته و تمكين المعتدى عليه او من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية وأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه او لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.

النيابة العامة للدولة توضح جريمة اتفاق عدة موظفين على ترك عملهم بهدف تحقيق غرض غير مشروعhttps://t.co/nFaASm2HvQ pic.twitter.com/4PuISbSP1T— النيابة العامة (@UAE_PP) September 22, 2020

وأوضحت انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة امر الحماية باستخدام العنف تجاه اي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون طبقا للمادة رقم 8 مِن ذات المرسوم بقانون.

جدير بالذكر أن نشر هذه المادة الفلمية يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.