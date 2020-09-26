إطلاق برنامج لتخفيض النقاط المرورية عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة





وأوضح العميد الدكتور الناعور أنتطبيق برنامج تخفيض النقاط المرورية عبارة عن محاضرات يتم تقديمها "عن بعد" لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المراجعين بهدف تخفيض النقاط المرورية على رخصة القيادة من خلال إعادة تأهيلهم وإكسابهم المزيد من المعرفة حول قواعد وتنظيم الطرق في دولة الإمارات وتذكيرهم بمخاطر ارتكاب المخالفات وتصحيح بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها قائدو المركبات أثناء القيادة التي قد تتسبب في تسجيل مخالفات مرورية بحقهم مثل: السرعة الزائدة والقيادة الخطرة والمتهورة وغيرها من المخالفات إلى جانب تزويد مخالفي قانون السير والمرور بالمعلومات والمهارات التي يحتاجونها لتغيير نمط سلوكهم وتصرفاتهم أثناء القيادة ولتكون دافعاً لتصحيح أوضاعهم وفتح صفحة جديدة لتعزيز السلامة المرورية.

وأكد الناعور استمرارية جهود شرطة الشارقة في تطوير خدماتها الإلكترونية والاستفادة إلى أقصى حد من مخرجات التقنية الحديثة وابتداع الخدمات والتطبيقات التي تدعم جهودها سواء في المجالات الأمنية أو الخدماتية أو التدريبية بهدف جعل الطرق أكثر أمناً وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

حضر تدشين التطبيق طارق آل علي مدير معهد الشارقة للسياقة والعقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات والمقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين ونائبه المقدم ماجد محمد النعيمي والمقدم راشد أحمد الفردان رئيس قسم ترخيص السائقين.