طعن أربعة أشخاص قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة بعد نشرها رسوما مسيئة للمسلمين

أصيب أربعة أشخاص الجمعة في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو" بالدائرة الحادية عشرة بالعاصمة الفرنسية باريس، اثنان منهم في حالة "خطرة للغاية" كما قال مدير أمن العاصمة. فيما لاذ المهاجمان الاثنان بالفرار بحسب ما نقلته فرانس 24.



أفادت مصادر موثوق بها الجمعة عن إصابة أربعة أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض في العاصمة الفرنسية باريس قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو". وأوضح مدير أمن باريس أن شخصين من المصابين في "حالة خطرة للغاية"، وأن المهاجمين الاثنين لا يزالان في حالة فرار.

يذكر أن القضاء الفرنسي يواصل في الوقت الراهن النظر في قضية الاعتداءات التي حدثت في باريس عام 2015 على صحيفة شارلي إيبدو ومتجر يهودي.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه صحيفة "شارلي إيبدو" للتهديد من قبل تنظيم "القاعدة" بسبب اعادتها نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

يذكر أن الصحيفة حققت مكاسب مالية كبيرة عقب عجوم سابق قبل سنوات بعد نشرها للرسوم المسيئة وتضاعف خمسين مرة حجم توزيعها

بعد الهجوم بحسب صحيفة الغارديان.