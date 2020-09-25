محكمة بريطانية تحكم ببراءة ضابط بريطاني سابق قتل مواطن عراقي قبل 17 عاماً

تقول عائلة سعيد شبرام إنه غرق بعدما أجبره جنود بريطانيون على النزول في النهر في البصرة عام 2003، لكن تقريرا نُشر يوم الخميس قال إنه لا يوجد دليل موثوق على مسؤولية الجنود. وقال الرائد روبرت كامبل، أحد الجنود المتهمين، إنه "تمت تبرئته أخيراً" لكن المزاعم "دمرت" حياته المهنية.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت في 2011 أن عائلة شاب عراقي مات غرقاً بعد إجباره على السباحة من قبل جنود بريطانيين، على تعويض من وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن محامين بريطانيين يمثلون عائلة الشاب سعيد شبرم 18 عاماً حين وفاته، أكدوا أن العائلة حصلت على تعويض مقداره 100 ألف جنيه استرليني في المحكمة العليا بلندن، في أعقاب الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة البصرة العراقية عام 2003.