لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. مجتمع
الجمعة 25 سبتمبر 2020 11:00 ص

حجم الخط

- Aa +

محكمة بريطانية تحكم ببراءة ضابط بريطاني سابق قتل مواطن عراقي قبل 17 عاماً

تمت تبرئة جندي بريطاني سابق في قضية مقتل سعيد راضي شبرام واوي البزوني وهو فتى عراقي، بعد 17 عاماً من التحقيقات بحسب بي بي سي

محكمة بريطانية تحكم ببراءة ضابط بريطاني سابق قتل مواطن عراقي قبل 17 عاماً

تقول عائلة سعيد شبرام إنه غرق بعدما أجبره جنود بريطانيون على النزول في النهر في البصرة عام 2003، لكن تقريرا نُشر يوم الخميس قال إنه لا يوجد دليل موثوق على مسؤولية الجنود. وقال الرائد روبرت كامبل، أحد الجنود المتهمين، إنه "تمت تبرئته أخيراً" لكن المزاعم "دمرت" حياته المهنية.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت في 2011 أن عائلة شاب عراقي مات غرقاً بعد إجباره على السباحة من قبل جنود بريطانيين، على تعويض من وزارة الدفاع البريطانية.

 وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن محامين بريطانيين يمثلون عائلة الشاب سعيد شبرم 18 عاماً حين وفاته، أكدوا أن العائلة حصلت على تعويض مقداره 100 ألف جنيه استرليني في المحكمة العليا بلندن، في أعقاب الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة البصرة العراقية عام 2003.

اقرأ التالي

الإمارات : مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص اعتبارا من غد الجمعة

تسريب صوتي: زوكربيرغ يسعى لإرضاء مؤيدي ترامب وموظفوه يتحسرون على الوجبات المجانية في مكاتبهم

الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات