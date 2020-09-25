أول صورة للمتهمين في قضية فيرمونت التي صدمت المصريين

نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية أول صورة للمتهمين في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"، بعد تسلم القاهرة لهم من الإنتربول الدولي.

وتسلمت مصر المتهمين الثلاثة وهم أحمد حلمي عزت طولان، وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل، بعد أن وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي.

وقال مصدر مطلع، إنه تم اقتياد المتهمين الثلاثة إلى القاهرة للتحقيق معهم وعرضهم على الجهة المختصة.

وشغلت قضية الاغتصاب الجماعي "فيرمونت" الرأي العام مؤخرا في مصر، حيث لاحقت الجهات الأمنية عددا من المتهمين بينهم 3 من أبناء المشاهير أدانتهم التحريات والمعلومات الأولية بضلوعهم في الجريمة.

وكانت البداية في أواخر شهر يوليو الماضى، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج باسم "جريمة فيرمونت" تحدثوا فيه عن فتاة قالت إنها تعرضت للاغتصاب 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدرGHB الذي يؤدي لفقدان الوعى، وأن المتهمين صوروا أنفسهم أثناء الاعتداء عليها وحفروا أسمائهم على جسدها وهددوها بالأذى إذا قررت الإبلاغ بحسب الصحيفة.

المتهمون الثلاثة وفقا لصحيفة الدستور هم: أحمد حلمي طولان نجل نجم الزمالك السابق والمدرب الحالي لفريق إنبي حلمي طولان، وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد كشفت أنه "بتاريخ 27-8-2020 ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قدم- مؤخرا- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.

على الفور، أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم: أحمد طولان (مواليد عام 1988)، وعمرو إسماعيل (مواليد عام 1990)، وشقيقه خالد (مواليد عام 1987).

كذلك تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.

من خلال المتابعة، تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية".