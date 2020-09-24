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الخميس 24 سبتمبر 2020 09:30 م

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أبو ظبي: تحرر 1,672 مخالفة بحق الأفراد غير الملتزمين بالتدابير والإجراءات الاحترازية

شرطة أبوظبي تحرر خلال شهرين 1,672 مخالفة بحق الأفراد غير الملتزمين بالتدابير والإجراءات الاحترازية في عدد من مراكز التسوق والشواطئ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع بالإضافة إلى دعم الجهود الحكومية في مواجهة وباء كوفيد 19.

أبو ظبي: تحرر 1,672 مخالفة بحق الأفراد غير الملتزمين بالتدابير والإجراءات الاحترازية

حررت شرطة أبوظبي خلال شهرين 1,672 مخالفة بحق الأفراد غير الملتزمين بالتدابير والإجراءات الاحترازية في عدد من مراكز التسوق والشواطئ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع بالإضافة إلى دعم الجهود الحكومية في مواجهة وباء كوفيد 19.

وشملت المخالفات عدم ارتداء الكمامات، وعدم مراعاة التباعد الجسدي، علاوة على التجمعات، فيما تؤكد الشرطة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بروح المسؤولية.

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