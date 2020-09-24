تسريب صوتي: زوكربيرغ يسعى لإرضاء مؤيدي ترامب وموظفوه يتحسرون على الوجبات المجانية في مكاتبهم

ونشر الموقع التسريب الصوتي الذي يمكن الاصغاء إليه وسماع صدمة زوكربيرغ مؤسس فيسبوك من استفسار موظفيه الذي تصدر اهتماماتهم وهو الطعام المجاني في مكابتهم، فيما كانت تجري مظاهرات ضد العنصرية ووحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد.

وأشار الموقع إلى أنه في خضم جائحة كورونا المستجد التي تجتاح العالم والاحتجاجات ضد التمييز العنصري والاستقطاب في الانتخابات الأمريكية والتهديدات باحتكارات فيسبوك وانتهاكه للخصوصية، صدم مارك زوكيربرغ حين علم يوم 16 يوليو الماضي أن موظفيه حددوا الطعام المجاني كأهم قضية لديهم ويتوقون للعودة لمكاتبهم لتناول الوجبات المجانية في المكتب والتي حرموا منها بسبب العمل من المنزل.

وتصدر أول سؤال بين أسئلة الموظفين حول أهم ميزة في الشركة، وهو أهم مزايا الوظيفة لمن يتقدم لوظيفة فيها هو الطعام المجاني، وجاء ذلك ضمن الأسئلة التي تم طرحها في ذلك الأسبوع في استبيان داخلي. ويوضح السؤال أنه مع العمل من المنزل "فقدنا حافزا ماليًا كبيرًا ما هي الاستجابة لتلك الخسارة بسبب الجائحة؟ بحسب ذلك السؤال.

ولم تعوض فيسبوك تلك الخسارة وهي سلال من الفاكهة والوجبات الخفيفة والماء المكربن (الفوار) ، وقد أدى الوباء إلى قيام الشركة بإغلاق مكاتبها ، زمنحت فيسبوك موظفيها مكافآت بقيمة 1000 دولار وقالت إنها ستمنحهم جميعًا أعلى الدرجات في تقييمات الأداء في النصف الأول ، بغض النظر عن أدائهم الفعلي.

وقال زوكربيرغ "لست متأكدًا مما إذا فاتني فهم شيء هنا في هذا السؤال عن الطعام المجاني ، لكنني بالتأكيد لم أر أي معطيات تبرز أن الطعام المجاني ضمن قائمة الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يأتون للعمل في هذه الشركة. آمل ألا يكون الأمر كذلك. آمل إذا كنت تشاهد هذا ، وأتخيل أنك هنا لمجموعة من الأسباب حول مهمة الشركة ، والتأثير الذي يمكن أن نحققه في العالم ، ومحاولة التأكد من أن ذلك إيجابي بقدر ما هو ممكن. ... هذه هي الأشياء التي تتصدر الأولويات، وليس الطعام المجاني ".

وقال مارك إن أي رئيس تنفيذي لشركة أخرى قد يتجاهل ذلك السؤال من موظفيه بعد أن جرت العادة في فيسبوك على تقليد ممارسات انتشرت من شركة غوغل وهي دعوة الموظفين لتوجيه أسئلة كل اسبوع ليقوم الرئيس التنفيذي بالرد على أهم 10 أسئلة تنال تصويت الموظفين وتحصل على أكبر عدد من الأصوات كجزء من اجتماع أسبوعي شامل. (جرى " استعارة" هذه الممارسة من غوغل ، حيث رسخ المؤسسان لاري بج وسيرجي برين هذا التقليد في اجتماعات الشركة ليصبحا عرفا ساريا في شركات كثيرة في وادي السيلكيون.

وأشار الموقع إلى حصوله على 17 ملفا من التسجيلات الصوتية وغيرها من الملفات التي تكشف ما يدور في عملاق الشبكات الاجتماعية، مما يعني انه هناك المزيد عن بواطن الأمور في فيسبوك.