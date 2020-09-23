الاشتباه بوجود قنبلة يتسبب بإخلاء برج إيفل في باريس بعد نشر صحيفة رسوما مسيئة للمسلمين

جرى إخلاء برج إيفل في باريس بعد تلقي تهديد يفيد بوجود قنبلة، وذلك بحسب المعلومات الواردة من إدارة البرج والشرطة بتلقي مكالمة هاتفية تشير إلى وجود قنبلة في النصب التذكاري.



وقالت متحدثة باسم الشركة التي تدير برج إيفل إن الإخلاء كان إجراء احترازيًا بعد أن تلقت الشرطة المكالمة من مجهول.

وأكدت شرطة باريس أن الضباط طوقت المنطقة المحيطة بالنصب التذكاري ويقومون بفحص الموقع لكنها رفضت أيضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وأكد الفريق الإعلامي ببرج إيفل إخلاء البرج دون توضيح للأسباب.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه صحيفة "شارلي إيبدو" للتهديد من قبل تنظيم "القاعدة" بسبب اعادتها نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وفيما تستمر محاكمة المشتبه بتنفيذهم الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا في 7 كانون الثاني/يناير 2015 حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت ماريكا بريت مديرة الموارد البشرية في شارلي إيبدو في وقت سابق من هذا الأسبوع من منزلها بعد تعرضها لتهديدات خطيرة.

Les vérifications sont en cours. Selon nos informations la @LaTourEiffel est évacuée pic.twitter.com/FiIK8TfxEM— Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020

وقال ريس مدير الصحيفة الساخرة في تصريح لوكالة فرانس برس "بعد إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في 2 أيلول/سبتمبر 2020، تعرضت شارلي إبدو مرة جديدة للتهديد من قبل منظمات إرهابية.