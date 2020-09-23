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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 06:30 ص

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شاهد انطلاق احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة

انتهت استعداد المدن والمناطق السعودية للمشاركة بأنشطة وأعمال في إطار الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة،

شاهد انطلاق احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة
شاهد انطلاق احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة
شاهد انطلاق احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة
شاهد انطلاق احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة
شاهد انطلاق احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة
شاهد انطلاق احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة
شاهد انطلاق احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة
شاهد انطلاق احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة

وفيما تمت تهيئة وتجهيز وتزيين الشوارع والميادين والطرقات العامة والمرافق بالأعلام واللوحات المعبرة عن الفرحة والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العزيزة., إذ تم تركيب صور وأعلام المملكة وعبارات وطنية، تنطلق فعاليات الاحتفالات بعروض جوية وألعاب نارية وحفلات فنية في مختلف أنحاء المملكة. ويتصدر وسم #اليوم_الوطني_السعودي  و#دام_عزك_يا_وطن على الشبكات الاجتماعية منذ أيام احتفاء بالعيد الوطني السعودي.

ويتلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تهان من الرؤوساء والملوك حول العالم وتلقى برقيات من الإمارات العربية المتحدة، ومن حُكام الفجيرة وأم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90

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