لبنان: العثور على جثة قرب عمشيت يرجح أنها لضحايا الهروب إلى قبرس

و ارتفعت أعداد القوارب التي تقل أشخاصا يريدون الهروب من لبنان لأسباب اقتصادية ليصبح الهروب بحرا ظاهرة قاهرة للهرب من التدهور الحاد في المستوى المعيشي في لبنان مع اليأس من أي أمل بحل قريب.

وتُعيد السلطات القبرصية معظم الذين يصلون إليها، بينما يُكثِّف الجيش اللبناني من دورياته البحرية منعا لمزيد من رحلات الهجرة غير الشرعية، ولا تزال القوى الأمنية تحقّق في حادثة "رحلة الموت" وتبحث عن المتورطين فيها بحسب بي بي سي.