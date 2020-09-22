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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 11:30 ص

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الكويت: القبض على فاشنيستا شهيرة وإحالتها للنيابة

ضبطت «إدارة الجرائم الإلكترونية» التابعة للمباحث الجنائية الكويتية، الفاشنيستا جمال النجادة وأحالتها إلى النيابة.

الكويت: القبض على فاشنيستا شهيرة وإحالتها للنيابة

وذكرت صحيفة القبس، أن مدير نيابة الإعلام والنشر، أصدر قرارا بحجز الفاشنستا جمال النجادة، إثر اتهامها بالاساءة للنيابة العامة في تسجيل صوتي، متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، مع عرضها صباح الغد لاستكمال إجراءات التحقيق. وقال المصدر إنه تم اقتياد النجادة برفقة رجال الأمن حيث سيتم احتجازها في نظارة المباحث، على ان يتم عرضها في اليوم التالي على النيابة.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية إعلنت في أوائل يوليو/تموز عن تورط عدد من مشاهير الشبكات الاجتماعية بالكويت في غسل مئات الملايين من الدولارات، بعد تحقيقات استغرقت أشهر على خلفية تضخم أرصدتهم البنكية،في قضية لا تزال تتردد تبعاتها في الكويت بعناوين "غسل أموال مشاهير الكويت".

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