السعودية تعلن عن عودة تدريجية للعمرة

ستبدأ المرحلة الأولى بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وبنسبة 40% من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية.

جاء ذلك في أعلان الوزارة في الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر التحول المؤسسي لشركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين، الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة أول أمس، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط.

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د. عبد العزيز وزان وكيل الوزارة لشؤون العمرة: ضرورة توفير الشفافية الكاملة للمعتمر عند عرض و تقديم كافة الخدمات لتُسهل عليه الاطلاع قبل القدوم إلى المملكة، و تحقيق مبدأ التنافسية و تقييم الخدمات، وبالتالي ستسعى الشركات إلى تحسين تلك الخدمات مستقبلًا. pic.twitter.com/6Txbqb4YDo— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 21, 2020

وتحدد العودة التدريجية للعمرة في ثلاث فترات، أولها تتضمن السماح بالعمرة للمواطنين والمقيمين بالداخل بنسبة 40 % من الطاقة التشغيلية الممكنة. تليها مرحلة السماح بالزيارة والعمرة من داخل المملكة وخارجها بحسب الطاقة التشغيلية الممكنة.

وفي المرحلة الثالثة سيتم السماح بالعمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين بالداخل بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.