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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:00 ص

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السعودية تعلن عن عودة تدريجية للعمرة

حددت وزارة الحج والعمرة في السعودية الإطار الزمني لعودة العمرة في ظل التحول المؤسسي عبر ثلاث مراحل.

السعودية تعلن عن عودة تدريجية للعمرة
السعودية تعلن عن عودة تدريجية للعمرة

ستبدأ المرحلة الأولى بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وبنسبة 40% من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية.

جاء ذلك في أعلان الوزارة في الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر التحول المؤسسي لشركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين، الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة أول أمس، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط.

وتحدد العودة التدريجية للعمرة في ثلاث فترات، أولها تتضمن السماح بالعمرة للمواطنين والمقيمين بالداخل بنسبة 40 % من الطاقة التشغيلية الممكنة. تليها مرحلة السماح بالزيارة والعمرة من داخل المملكة وخارجها بحسب الطاقة التشغيلية الممكنة.

وفي المرحلة الثالثة سيتم السماح بالعمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين بالداخل بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

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