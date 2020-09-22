مصر تنفي أنباء مزعومة عن قمع مظاهرات في مدن مصرية

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك نفي مصدر أمنى ما تم إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وزعمت خلاله حدوث إشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط بأسيوط .



وأكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً .. ويأتى فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأى العام .

وتحت عنوان "الذين اصفرّت وجوههم"، كتب مرسي عطا الله في صحيفة "الأهرام" المصرية: "كانت ملامح وجوههم طوال يوم أمس على شاشات الفتنة والتحريض تثير الإشفاق والرثاء أكثر من أي شيء آخر؛ لأن كل شيء على أرض مصر كان يتحرك بانتظام مثل بندول الساعة على عكس ما تمنى وما روّج له المرجفون عن دعوات التظاهر والإضراب و الاعتصام والعصيان".

ونقلت بي بي سي عربي أن دعوات التظاهر لم تلقى صدىً يُذكر في الشارع المصري على خلفيّة ما قيل إنّها تلبية لدعوة المقاول محمد علي، الذي عاد للنشاط المُعارض، عبر صفحته التواصليّة، حيث يُتابعه الآلاف.

وكان الممثل المقيم في إسبانيا حرض المصريين إلى الخروج للتظاهر يوم 20 سبتمبر/ أيلول ضد ما قال إنه أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، وهدم منازل، وفشل في معالجة أزمة سد النهضة الإثيوبي.