الاتصالات السعودية تقدم إنترنت مجاني بلا حدود بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

أعلنت الاتصالات السعودية stc عن اطلاقها العديد من العروض الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة؛ حيث اتاحت العديد من المميزات لعملائها، وعلى رأس تلك العروض إتاحة إرسال برقية تهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مجاناً لعملاء المفوتر والهاتف المنزلي من 23-24 سبتمبر، كما أهدتهم إنترنت بلا حدود لمواقع التواصل الاجتماعي ولمدة 24 ساعة ابتداءً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر وبشكل تلقائي لعملاء المفوتر وسوا وكويك نت من الساعة 12 صباحاً.



وقدمت أيضاً خصماً بنسبة 90% على تطبيق (جوي تي في) للمشتركين الجدد في الفترة بين 23-26 سبتمبر، إضافة تخفيض قيمة شراء المحتوى التلفزيوني "أفلام جوّي تي في عند الطلب" إلى 90 هللة، فضلاً عن خصم يصل لـ 90 ريال على 3 أقساط للأجهزة لعملاء مفوتر (2 -3 -4) وبحد أقصى 270 ريال، كما شملت العروض المحفظة الرقمية stc pay بتخفيض الرسوم بنسبة 90% على عمليات التحويل الدولية وعلى رسوم إصدار البطاقات الافتراضية.



ويأتي إطلاق stc لهذه العروض من منطلق مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، ولفتح المجال لمزيد من الاستمتاع بخدمات الشركة لكافة العملاء في مختلف مناطق المملكة احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، إلى جانب سعيها إلى تقديم خدمات مميزة وبجودة عالية ترقى لمستوى تطلعات عملائها، مع حرصها على المشاركة الفعالة في الاحتفالات الوطنية وعلى مشاركة الشعب السعودي والمقيمين بمختلف المناسبات.