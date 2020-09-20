القبض على سعوديين قاما بترويج 17500قرص من مادة الامفيتامين المخدرة

صرَّح المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج (17500) قرص من مادة الامفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

#مكافحة_المخدرات بمنطقة الرياض تقبض على مواطنين قاما بترويج (١٧,٥٠٠) قرص من أقراص الامفيتامين المخدرة، وقد تم ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهما للنيابة العامة. pic.twitter.com/NzYOHfgAFq— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 19, 2020