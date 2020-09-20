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الأحد 20 سبتمبر 2020 05:45 ص

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القبض على سعوديين قاما بترويج 17500قرص من مادة الامفيتامين المخدرة

المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج أقراص مخدرة

القبض على سعوديين قاما بترويج 17500قرص من مادة الامفيتامين المخدرة
17500 14420202
القبض على سعوديين قاما بترويج 17500قرص من مادة الامفيتامين المخدرة
17500 14420202

صرَّح المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت  عن القبض على مواطنَين قاما بترويج (17500) قرص من مادة الامفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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