لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. مجتمع
الخميس 17 سبتمبر 2020 10:30 ص

حجم الخط

- Aa +

احتفاء باليوم الوطني السعودي، استعدادات لإقامة ألعاب نارية وعروض جوية بالطائرات الأربعاء القادم

بـ 60 طائرة عسكرية ومدنية.. «الترفيه» تستعد لإطلاق فعاليات اليوم الوطني الـ

احتفاء باليوم الوطني السعودي، استعدادات لإقامة ألعاب نارية وعروض جوية بالطائرات الأربعاء القادم

تستعد الهيئة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، في مناطق عدة من المملكة وتتضمن ألعابا نارية وعروض جوية.

وتشمل الاحتفالات الوطنية عروضاً جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في الـ 23 من سبتمبر على شاشة القناة السعودية عند الرابعة عصراً، كما تتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.


وسبق ذلك الإعلان عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

اقرأ التالي

أبوظبي تدشن شركة "سلال" لضمان الأمن الغذائي

السفارة السعودية في الكويت تعيد فتح قسم التأشيرات

اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي