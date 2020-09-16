مصر: اعتقال فتاة الـ «تيك توك» مجدداً

وأمرت النيابة بإحالة المتهمة هدير الهادي، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، والتحريض على الفسق، من خلال نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام. وكشفت التحريات التي جرت حول المتهمة، أنها نشرت في تطبيق تيك توك فيديوهات والعديد من المقاطع فيما وصل عدد المتابعين لديها إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

وتابعت التحريات: تمكنا من رصد فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهي عارية تماما، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل في طياتها خدشًا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق، وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والاسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، من خلال كسب أعداد كبيرة من المشاهدين لتلك المقاطع التي أثارت استنكاراً بين المواطنين.

وأفادت تقارير في صحف مصرية أن الفتاة خضعت للتحقيق معها في التهم المنسوبة اليها، وتأجلت الجلسة إلى 13 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.

وسبق أن ألقي القبض على الهادي قبل أشهر قليلة ووجهت إليها تهم الإساءة لقيم الاسرة المصرية والاعراف والقوانين.

يأتي ذلك فيما ووجهت النيابة العامة المصرية لثمان فتيات تهم "العري وممارسة أعمال منافية للآداب العامة على تطبيق التك توك"، وكانت إحدى الفتيات نشرت مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تطلب من فتيات وفتح الكاميرا والدردشة مع بعض المستخدمين في موقع ووعدتهم بتحقيق مبالغ مالية.