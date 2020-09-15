أبوظبي تدشن شركة "سلال" لضمان الأمن الغذائي

ستتولى "سلال" عدداً من المهام التي تهدف إلى حماية قطاع الأغذية والزراعة والمزارعين المحليين في الإمارة. يتضمن ذلك إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية وتطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة الصحراوية، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير لدعم زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه لصغار المزارعين في دولة الإمارات.ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات اليوم، فإنه تم تعيين المهندس جمال سالم الظاهري رئيساً تنفيذياً لشركة "سلال" الذي يمتلك خبرات ممتدة في قطاع الصناعة تصل إلى أكثر من ‪25‬ عاما.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس محافظ استثمارية في "القابضة" "‪ADQ‬": "يعد إطلاق "سلال" خطوة مهمة نحو المساهمة في ضمان حصول أفراد مجتمع دولة الإمارات على سلع غذائية آمنة ووفيرة، بأنسب الأسعار.

وتتماشى "سلال" مع الاستثمارات الحالية لـ "القابضة" ‬" في قطاع المواد والمنتجات الغذائية والزراعية، حيث نهدف إلى توسيع قدرات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. "

‬وكانت "القابضة " قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إبرام صفقة للاستحواذ على ‪50‬% من شركة "الظاهرة" إحدى الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في منتجات الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية.

وتضم محفظة "القابضة ‪ADQ‬" الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي كلاً من شركتي "أغذية" و"الفوعة" المتخصصتين في مجال إنتاج المواد الغذائية والمشروبات.