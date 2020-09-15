السفارة السعودية في الكويت تعيد فتح قسم التأشيرات

وذكرت السفارة عبر حسابها في تويتر «أنه حرصا على سلامة وصحة المراجعين، فإن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط».

ونشرت السفارة أسماء 11 من الشركات المرخص لها لتقديم معاملات التأشيرة.

يأتي لك بعد إعلان السعودية السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن السماح للمقيمين وفئات أخرى.