السفارة السعودية في الكويت تعيد فتح قسم التأشيرات

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أعلنت السفارة السعودية لدى الكويت عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداء من غد الأربعاء 16 سبتمبر 2020.
وذكرت السفارة عبر حسابها في تويتر «أنه حرصا على سلامة وصحة المراجعين، فإن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط».
ونشرت السفارة أسماء 11 من الشركات المرخص لها لتقديم معاملات التأشيرة.
يأتي لك بعد إعلان السعودية السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن السماح للمقيمين وفئات أخرى.
يسر السفارة ان تعلن عن اعادة فتح قسم التأشيرات ابتداء من يوم الاربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م. وحرصا على سلامة وصحة المراجعين ، فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط. pic.twitter.com/dAdwC34n5x— السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) September 15, 2020