اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي

ونقلت تقارير صحفية أن ماكغريغور خضع للاستجواب في فرنسا للاشتباه في قيامه بالتعري الفاضح ومحاولة اعتداء جنسي ضحيته امرأة متزوجة في حانة في كورسيكا.

ونقل عن النيابة العامة في فرنسا السبت أن الإيرلندي ماكغريغور ألقي القبض عليه بواسطة عناصر الدرك بعد ورود شكوى في حقه يوم الخميس.

Conor McGregor, Korsika'da bir barda cinsel saldırı suçundan gözaltına alındı! pic.twitter.com/Lzzee9Ij3j— UFC Türkiye (@ufc_turkiye) September 12, 2020

وأمرت النيابة العام بالمزيد من التحقيقات بعد استجواب ماكغريغور وبناء على النتائج التي استخلصها المحققون من التحقيقات وتململ في تغريدة من اخضاعه لفحص مخدرات ظنا إنه بسبب التحقق من لياقته في المصارعة.

ونقلت وكالة أنباء "ايه اف بي" عن محامي اللاعب الايرلندي قوله أنه تم الإفراج عن موكله.

وكان ماكغريغور يقضي إجازته في جنوب فرنسا في كورسيكا ويستعد لسباق تتابع دراجات مائية بطول 110 أميال من كالفي إلى موناكو.

وسيقود ماكغريغور فريقًا من أربعة أعضاء نوتوريوس ضد حامل اللقب بقيادة الأميرة تشارلين أميرة موناكو.

ويأتي هذا الحدث للترويج لمبادرات سلامة المياه لمؤسسة الأميرة شارلين.