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الأثنين 14 سبتمبر 2020 05:45 م

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اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي

اعتقلت الشرطة الفرنسية البطل السابق في يو اف سي -UFC- للفنون القتالية المختلطة في الإيرلندي كونور ماكغريغور في جزيرة كورس الفرنسية، بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي.

اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي
اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي
اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي
مع خطيبته في كورسيكا

 ونقلت تقارير صحفية أن ماكغريغور خضع للاستجواب في فرنسا للاشتباه في قيامه بالتعري الفاضح ومحاولة اعتداء جنسي ضحيته امرأة متزوجة في حانة في كورسيكا.

ونقل عن النيابة العامة في فرنسا السبت أن الإيرلندي ماكغريغور ألقي القبض عليه بواسطة عناصر الدرك بعد ورود شكوى في حقه يوم الخميس.

وأمرت النيابة العام بالمزيد من التحقيقات بعد استجواب ماكغريغور وبناء على النتائج التي استخلصها المحققون من التحقيقات وتململ في تغريدة من اخضاعه لفحص مخدرات ظنا إنه بسبب التحقق من لياقته في المصارعة.

ونقلت وكالة أنباء "ايه اف بي" عن محامي اللاعب الايرلندي قوله أنه تم الإفراج عن موكله.

وكان ماكغريغور يقضي إجازته في جنوب فرنسا في كورسيكا ويستعد لسباق تتابع دراجات مائية بطول 110 أميال من كالفي إلى موناكو.

وسيقود ماكغريغور فريقًا من أربعة أعضاء نوتوريوس ضد حامل اللقب بقيادة الأميرة تشارلين أميرة موناكو.

ويأتي هذا الحدث للترويج لمبادرات سلامة المياه لمؤسسة الأميرة شارلين.

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