مقتل 3 عسكريين لبنانيين خلال مداهمة

وطنية - أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوى الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".

وأشارت تقارير صحفية إلى تمكن الجيش اللبناني من قتل قائد احدى الخلايا الارهابية والمدعو “خالد التلاوي” بعد عملية مداهمة وملاحقة أودت بحياة 3 عسكريين هم شربل جبيلي، لؤي ملحم وأنطوني نقولا.

والتلاوي هو واحد من 3 عناصر مطلوبين من قبل السلطات لضلوعهم بجريمة كفتون في قضاء الكورة التي حصلت منذ أسابيع وذهب ضحيتها 3 شبان من أبناء البلدة.

ونقل موقع تلفزيون الجديد أنّ الجيش اللبناني تمكّن من تحديد مكان الخلية الارهابية بقيادة "خالد التلاوي" في أحد بساتين المنطقة الواقعة بين الضنية وزغرتا وتسمى "سهل دنحي" حيث اشتبك مع العناصر الثلاثة المطلوبين.



وتمكن الجيش اللبناني من قتل قائد الخلية المدعو “خالد التلاوي” في حين تستمر ملاحقة العنصرين الاخرين.

ويعتبر التلاوي من اخطر المطلوبين وقد أدّى الاشتباك معه إلى استشهاد ٤ عناصر من استخبارات الجيش مساء الاحد، بحسب مراسل الجديد، بالاضافة لضلوعه بجريمة كفتون – الكورة والتي ذهب ضحيتها ٣ شبان.