دبي : القبض على شاب بتهمة الفعل الفاضح العلني في مقهى وإغلاق مطعم

ألقت شرطة دبي القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص في أحد المقاهي بتهمة "الفعل الفاضح العلني"،

#شرطة_دبي تلقي القبض على شاب بتهمة الفعل الفاضح العلني في مقهى. pic.twitter.com/Z6TmGnigrE— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 13, 2020

وضبطت أيضاً الشخص الذي أقدم على تصوير المقطع ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة "نشر مادة مرئية على شبكة معلوماتية من شأنها المس بالأداب العامة".

من جانب آخر، قامت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، يوم أمس بإغلاق مطعم في منطقة بلو واترز، وذلك بالتعاون مع دبي للسياحة، بسبب عدم التزامه بالتدابير الاحترازية. كما تم مخالفة منشأة تجارية داخل أحد مراكز التسوق، بسبب عدم لبس الكمامات من جانب الموظفين. بالإضافة إلى تنبيه 4 منشآت أخرى، لضرورة وضع الملصقات الأرضية للتباعد الجسدي بشكل كافي وواضح.

كما أوضحت اقتصادية دبي أن عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال جولة أمس، بلغ 518 منشأة، منوهة إلى ضرورة التزام الجميع بالتدابير الاحترازية المعمول بها في الإمارة، وذلك للحفاظ على صحة المجتمع، وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.

وكانت الجهات المختصة في الدائرة قد أغلقت أول أمس مقهى لمدة شهر، إلى جانب تغريمه بمبلغ كبير. وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.