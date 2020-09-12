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السبت 12 سبتمبر 2020 11:45 ص

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لقطات لأب سوري اعتقد ان ابنه ميتا لكنه عثر عليه بعد 7سنوات

نشرت لقطات فيديو تظهر رجلا مسنا يمشي مع ابنه متحها إلى محل في تركيا بعد أن سافر إليها مؤخرا بحثا عن ابن له اعتقد أنه قد توفي.

لقطات لأب سوري اعتقد ان ابنه ميتا لكنه عثر عليه بعد 7سنوات

سافر الأب إلى تركيا بعد أمل ضعيف بتشابه أسماء وحين بلغه خبر بوجود شاب باسم مشابه قرر السفر إلى تركيا للتحقق رغم مخاوفه السابقة من أن ابنه قد اختفى وتوفي خلال سنوات الحرب في سوريا.

ونشرت اللقطات على موقع الشبكات الاجتماعية ريديت في قسم العرب، وتظهر الأب وهو يمشي مع ابنه الأصغر ليتجها إلى محل نجارة يعتقد ان ابنه يعمل فيه، فما كان من الابن في داخل المحل إلا وقفز فرحا ليبدا عناق الاثنين ويحاول الأب تقبيل يدي ابنه ليقوم الابن بمحاولة تقبيل قدمي الأب، في مشهد عاطفي نال تعليقات مثل :"هل أصبح غيري يقطع البصل؟" كناية عن تأثرهم بالمشهد المؤثر.

A Syrian lost his son until he was certain that he had died, he learned that a young man in Turkey had the same name so he decided to travel to meet him. The surprise.... from r/MadeMeSmile

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