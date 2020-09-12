لقطات لأب سوري اعتقد ان ابنه ميتا لكنه عثر عليه بعد 7سنوات

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نشرت لقطات فيديو تظهر رجلا مسنا يمشي مع ابنه متحها إلى محل في تركيا بعد أن سافر إليها مؤخرا بحثا عن ابن له اعتقد أنه قد توفي.
سافر الأب إلى تركيا بعد أمل ضعيف بتشابه أسماء وحين بلغه خبر بوجود شاب باسم مشابه قرر السفر إلى تركيا للتحقق رغم مخاوفه السابقة من أن ابنه قد اختفى وتوفي خلال سنوات الحرب في سوريا.
ونشرت اللقطات على موقع الشبكات الاجتماعية ريديت في قسم العرب، وتظهر الأب وهو يمشي مع ابنه الأصغر ليتجها إلى محل نجارة يعتقد ان ابنه يعمل فيه، فما كان من الابن في داخل المحل إلا وقفز فرحا ليبدا عناق الاثنين ويحاول الأب تقبيل يدي ابنه ليقوم الابن بمحاولة تقبيل قدمي الأب، في مشهد عاطفي نال تعليقات مثل :"هل أصبح غيري يقطع البصل؟" كناية عن تأثرهم بالمشهد المؤثر.
A Syrian lost his son until he was certain that he had died, he learned that a young man in Turkey had the same name so he decided to travel to meet him. The surprise.... from r/MadeMeSmile
لقطات مؤثرة لعثور أب سوري على ابنه بعد ان ظن أنه مات قبل سنوات في الحرب، ويتساؤل أحدهم ضمن تعليقات منصة الشبكات الاجتماعية رديت، هل هناك أحد مثلي يقطع البصل؟" كناية عن ذرف دموعه لتأثره بالمشهد pic.twitter.com/iHzKkK1Zuw— أريبيان بزنس (@AB_Arabic) September 12, 2020