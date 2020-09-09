272 جنديا لحراسة أطول تمثال في العالم

بعد أن أكملت الهند تشييد أطول تمثال في العالم بارتفاع يصل إلى 182 مترا، في ولاية كجرات، تخليدا لذكرى سردار فالابهبهاي باتيل، الذي ناضل من أجل استقلال البلاد أعلنت مؤخرا عن تخصيص 272 عنصرا مسلحا لحراسة التمثال الذي يقع في جزء معزول من ولاية كجرات في غرب الهند، على بُعد نحو 200 كيلومتر من مدينة أحمد آباد الرئيسية فى الولاية.

تم كساء التمثال بالبرونز - وبدأ العمل على تشييده عام 2013 – وسيكون ارتفاعه ضعف ارتفاع تمثال الحرية في نيويورك. وتأمل الهند أن يصبح الموقع معلمًا سياحيًا مهمًا بعد أن تعهد رئيس الوزراء مودي أثناء حملته الانتخابية قبل انتخابه رئيسا للوزراء في الهند عام 2013: "كل هندي يأسف لأن ساردار باتيل لم يصبح أول رئيس وزراء.

وصلت كلفة التمثال إلى قرابة 29.9 مليار روبية (430 مليون دولار)، ويكتسب المشروع دعما خاصا من رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودي، خاصة في منافسته لأطول تمثال في العالم حاليا وهو تمثال معبد الربيع لبوذا بالصين والذي يصل ارتفاعه إلى 128 مترا، ووأُزيح عنه الستار في 31 أكتوبر 2018.