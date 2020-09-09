القبس: مشاهير الشبكات الاجتماعية تعاونوا لتسويق شركة في تبييض أكثر من مليار دولار

كشفت صحيفة القبس أن النيابة العامة الكويتية أحالت مؤخراً قضية 4 متهمين، وهم كويتيين وعراقيَّينِ، ارتكبوا جرائم احتيال ونصب عقاري وغسل أموال.

وأكدت النيابة في تقرير اتهامها أن المتهمين الأربعة ــــ وهم هاربون ـــــ تحصّلوا على 340 مليون دينار ، أي أكثر من مليار دولار، من الجرائم التي ارتكبوها، حيث يملكون شركة تابعة لإحدى الشركات التي صدر حكم نهائي بإدانتها بارتكاب الأفعال الوهمية ذاتها والنصب على المواطنين.

وأكد المصدر أن بعض المشاهير، المحالين إلى النيابة حالياً، تعاونوا مع الرأس المدبر للشركة، وهو عراقي الجنسية، للتسويق للشركة، ومنتجاتها. وأكد المصدر للصحيفة أن النيابة تتتبع تلك الأموال المشبوهة، ومدى استفادة بعض المشاهير منها.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى مصادر مسؤولة أن النيابة العامة لم ترفع قرار منع السفر، الصادر بحق المشاهير الـ 8 الذين استدعتهم مطلع هذا الأسبوع، بتهمة شبهات غسل الأموال. وقالت المصادر إن النيابة العامة ستستدعي غداً الخميس دفعة جديدة من المشاهير، ويتوقع أيضاً أن يستمر إجراء منع السفر على الدفعة الجديدة، وتجميد الأرصدة البنكية.

كما رفضت المحكمة رفضت طلب مشاهير لفتح حساباتهم بعد أن قام ستة مشاهير حتى الآن برفع دعاوى يتظلمون فيها من قرار النيابة العامة تجميد أرصدتهم، حيث إن النيابة رفضت فتح حساباتهم وأعذارهم بالصرف على احتياجاتهم وعائلاتهم.