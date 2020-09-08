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الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 05:00 م

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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 8.920 نسخة

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 8.920 نسخة من مختلف إصداراته خلال شهر ذي الحجة 1441هـ

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 8.920 نسخة
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 8.920 نسخة
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 8.920 نسخة
8920 1441 14420120

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة 1441هـ، ما مجموعه 8.920 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 6.620 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و2.300 نسخة من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1441هـ، وصل إلى 318.155.274 نسخة من مختلف الإصدارات.

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