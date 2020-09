حفل عائلة بكشف جنس الوليد تسبب بإندلاع حرائق كاليفورنيا

وتواجه العائلة المذكور فاتورة غرامات بخسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات بعد إعلان السلطات أن حريق إلدورادو في كاليفورنيا، الذي أتى على أكثر من 7 آلاف فدان منذ أن بدأ يوم السبت، نجم عن تجهيزات لألعاب النارية في "حفل للكشف عن نوع الجنين" الذي عادة ما تحتفل به المرأة الحاملة بعد اجراء فحص طبي لتحديد نوع الجنين.

وأكد مسؤول في مكافحة الحرائق إنه يعرف سبب الحريق لأن العائلة كانت موجودة عند وصول سيارات الاطفاء في حديقة الدورادو رانتش بارك El Dorado Ranch Park.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا بمدينة سان برناردينو في بيان يوم الأحد إن جهازاً نارياً يولد الدخان استخدم أثناء الحفل أشعل النار.

وكانت الإدارة قد أصدرت تذكيراً للجمهور بأن ظروف الجفاف والطقس الحرجة تعني أن الحرائق يمكن أن تشتعل بسهولة. وتم احتواء حريق إلدورادو بنسبة 5% فقط حتى وقت متأخر من أمس الأحد.

