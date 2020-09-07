السعودية تحكم على 8 أشخاص بالسجن في قضية قتل خاشقجي

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي للنيابه العامة ، صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل خاشقجي.

وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية0

وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي،حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانيين حيال كل فرد منهم ، وثلاثة من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم ، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.

وصدرت هذه الأحكام بعد مرور أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه الأمر الذي نتج عنه عدم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.وذكرت وسائل إعلام حكومية أن خمسة مدانين حُكم عليهم بالسجن 20 عاما بينما

حُكم على مدان واحد بالسجن عشر سنوات واثنين بالسجن سبع سنوات. ولم يُذكر اسم أي من المُدانين.وفي مرحلة سابقة من المحاكمة في ديسمبر كانون الأول، قضت المحكمة بإعدام خمسة مدانين وسجن ثلاثة قائلة إن القتل لم يكن بنية مسبقة لكنه كان “لحظيا”. وبموجب القضاء السعودي، يتيح عفو عائلة الضحية، في مثل هذه الحالات، عفوا رسميا ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.