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الأحد 6 سبتمبر 2020 08:15 م

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الكويت: توقيف ضابطين بسبب تسريبات حساسة عن الصندوق الماليزي

أشارت صحيفة القبس الكويتية إلى إلقاء القبض، اليوم على ضابطين يشغلان أعمالا حساسة. وباشرت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والامانة الوظيفية بعد ان قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.

الكويت: توقيف ضابطين بسبب تسريبات حساسة عن الصندوق الماليزي
المصدر: صحيفة القبس

ونسبت الصحيفة للمصدر تأكيده أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا الى خارج الكويت، حيث رصدت تواصلهما مع أطراف في لندن.

ونقلت عن النائب رياض العدساني، قوله: «ستنكشف حقائق فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة». وتساءل العدساني من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام.

 

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