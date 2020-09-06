صدمة في مصر من لقطات فيديو لاعتداء على موظف مصري في الكويت

ظهر في مقطع فيديو انتشر على الانترنت شاب مصري يتحدث مع شبان كويتيين بينما يقف شابان أمامه، وثالثهم يقوم بتصوير الفيديو وتوثيق الواقعة.



وما أن انتهى الشاب المصري من حديثه، حتى صفعه أحدهم على وجهه، قبل أن ينهالوا عليه ضربا بوحشية أسقطه أرضًا، بينما استمر الشاب الثالث في توثيق الواقعة عن طريق تصويرها.

وعلق عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين قائلا: “بدون لف ودوران: لو مطلعش بيان مصري حالا بيطالب بوضوح بالقبض على الهمج دول فورا؛ وبيعلن سحب السفير المصري من الكويت لغاية التعهد باحترام كرامة المصريين يبقى السلطة عندنا هي المسئولة عن إهانة المصريين” بحسب موقع الراي اليوم.

من جهتها أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية “مجتزأ”، ولا يشمل كل تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت بالاعتذار للمواطن المصري، مشيرة الى أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.