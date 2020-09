تحذير من أسراب الجراد الصحراوي في السعودية وفرق ميدانية تكافح انتشاره

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بضرورة التعامل بحذر من الأجهزة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في منطقة أفريقيا والشرق الأدني شملت 6 عن 6 حقائق أساسية قدرة سرب ينتشر على مساحة 1 كم مربع في يوم واحد أن يتناول كمية من الطعام تساوي ما يأكله 35000 شخص.

- أفضل وقت لرش الجراد الصحراوي هو في الصباح الباكر وفي وقت متأخر بعد الظهر عندما يستقر على الأرض.

- يطير الجراد الصحراوي خلال النهار باتجاه الريح لمسافة تبلغ 150 كم في اليوم.

- يمكن أن يكون هناك زيادة كبيرة في أعداد الجراد مع كل جيل جديد من التربية: فتتضاعف أعدادها 20 مرة بعد ثلاثة أشهر، و400 مرة بعد ستة أشهر، و 8000 مرة بعد تسعة أشهر

- الجراد الصحراوي يعيش لمدة 3 أشهر؛ ويفقس البيض بعد أسبوعين، ويطفو النطاط ويصبح بالغاً بعد 6 أسابيع، وينضج البالغ بعد شهر واحد على الأقل فيكون جاهزاً لوضع البيض.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت غزو أسراب من الجراد قادمة من الدول المجاورة بسبب ضعف المكافحة، ما ينذر بحدوث موسم شتوي مبكر في المنطقة بحسب وكالة الانباء السعودية واس.

