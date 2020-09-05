تحذير من أسراب الجراد الصحراوي في السعودية وفرق ميدانية تكافح انتشاره

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بضرورة التعامل بحذر من الأجهزة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في منطقة أفريقيا والشرق الأدني شملت 6 عن 6 حقائق أساسية قدرة سرب ينتشر على مساحة 1 كم مربع في يوم واحد أن يتناول كمية من الطعام تساوي ما يأكله 35000 شخص.

- أفضل وقت لرش الجراد الصحراوي هو في الصباح الباكر وفي وقت متأخر بعد الظهر عندما يستقر على الأرض.

- يطير الجراد الصحراوي خلال النهار باتجاه الريح لمسافة تبلغ 150 كم في اليوم.

- أفضل وقت لرش الجراد الصحراوي هو في الصباح الباكر وفي وقت متأخر بعد الظهر عندما يستقر على الأرض.

- يمكن أن يكون هناك زيادة كبيرة في أعداد الجراد مع كل جيل جديد من التربية: فتتضاعف أعدادها 20 مرة بعد ثلاثة أشهر، و400 مرة بعد ستة أشهر، و 8000 مرة بعد تسعة أشهر

- الجراد الصحراوي يعيش لمدة 3 أشهر؛ ويفقس البيض بعد أسبوعين، ويطفو النطاط ويصبح بالغاً بعد 6 أسابيع، وينضج البالغ بعد شهر واحد على الأقل فيكون جاهزاً لوضع البيض.

يعيش العالم أجمع حالة من الطوارئ لمواجهة جائحة #كوفيد_١٩، ولكننا نجد شرق أفريقيا لا تزال تكافح مع أزمة أخرى - وهي تفشي الجراد



تعرف كيف للطائرات بدون طيار والمعلومات أن يساعدا الدول في مواجهة #الجراد_الصحراوي https://t.co/frlt3XQ66t pic.twitter.com/u5KBg3JlGv— الفاو بالعربي (@FAOarabic) August 30, 2020

ويأتي ذلك بعد أن شهدت غزو أسراب من الجراد قادمة من الدول المجاورة بسبب ضعف المكافحة، ما ينذر بحدوث موسم شتوي مبكر في المنطقة بحسب وكالة الانباء السعودية واس.

7 million people in four affected countries recovering from the impact of the 2019 drought & grappling with the economic impacts of the #COVID19 pandemic could experience further food & nutrition insecurity as a result of #locust outbreaks.



Learn morehttps://t.co/Y86TKUCNng pic.twitter.com/cEqZvTJDu4— FAO in Africa (@FAOAfrica) September 4, 2020

وأوضحت الوزارة، أن الفرق الميدانية تصدت لسرب خليط بين جراد ناضج وغير ناضج في محافظة الحرجة بتاريخ 28 أغسطس الماضي، بعد أن انتشر بكثافة على طول الوادي، وجرت مكافحته في مساحة 100 هكتار، ولظروف الطقس الدافئة تحرك جزء كبير من السرب اتجاه أبها في باحة تهامة، حيث تمكنت الفرق من مكافحة 250 هكتاراً، وللمرة الثانية تحرك السرب سالكاً مسارات بين الوديان وسفوح الجبال إلى أن رُصد في محافظة بلقرن، وجرت مكافحة 330 هكتاراً, كما أكدت أن عمليات الرصد والمتابعة، مستمرة لمنع المجموعات من الوصول لمناطق التكاثر الشتوي على الساحل، موضحة أن سبب هذا الغزو جاء نتيجة استمرار فورة الجراد في اليمن وشرق أفريقيا.وقالت: إن تحديات كبيرة تحول دون مكافحة الأسراب بشكل كامل شملت: تغيرات الطقس ودرجات البرودة التي تجبر السرب على الاختباء بين شقوق الجبال الدافئة، والتحرك السريع إلي الأماكن المفتوحة للتغذي والمغادرة سريعاً إلى الأماكن الأكثر جذبا له، وصعوبة المكافحة الأرضية بالسيارات لأن السرب المستهدف دائماً يجثم علي تخوم المنحدرات وشقوق الجبال والأودية ويصعب الوصول إليه، وأيضاً وجود المناحل ومراعي الحيوانات، وأحياناً موارد المياه والمساكن التي تمنع التدخل باستخدام المبيدات في عملية المكافحة، بالإضافة إلى صعوبة استخدام الطائرة لوعورة المناطق وخطورة المناورة في أماكن جثوم السرب لوجود الجبال الشاهقة والمنحدرات العميقة، وكذلك ضيق وقت المكافحة الذي يبدأ عند شروق الشمس وينتهي بمغادرة السرب للموقع، وعادة يكون حتي الساعة العاشرة صباحاً.وأضافت أن الفرق الميدانية تتبع إستراتيجية كسر حدة السرب بمكافحة الجزء الممكن مكافحته، ومتابعة الجزء المتحرك وملاحقته حتى وصوله لمنطقة مفتوحة علي الساحل لتكون مكافحته جوياً.وأكدت الوزارة، اكتمال جميع الاستعدادات للمكافحة في مناطق التكاثر الشتوي، متوقعة استمرار الموجة الحالية من الغزو نتيجة غياب المكافحة في بعض الدول المجاورة، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات في دول أخرى، موضحة أن غزو الجراد لن يتوقف إلا عبر السيطرة عليه في داخل اليمن وشرق أفريقيا ومنعه أو الحد من هجرته لداخل أراضي المملكة أو في حالة حدوث جفاف بسبب قلة الأمطار في مناطق التكاثر الصيفي والشتوي والربيعي في دول التكاثر تحد من هجرته.وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنفيذ الخطط الموسمية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث تنفّذ الفرق الميدانية عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، حيث وُفرّت جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية؛ لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، وصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.