تعديل اجراءات الدخول إلى إمارة أبو ظبي

أوضح مكتب أبوظبي الإعلامي تفاصيل الإعلان عن إجراءات محدثة للدخول لإمارة أبوظبي،

ونشر مجموعة توضيحات لأكثر الاستفسارات التي وردت إليهم عن تلك الاجراءات بعد أن أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عن تعديل إجراءات دخول إمارة أبوظبي.

وسبق أن نشر المكتب التعليمات والاجراءات الجديدة وهي توضح كيف سيتمكن سكان وزوار إمارة أبوظبي بدءاً من يوم السبت ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ الدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR أو فحص الليزر DPI وذلك خلال ٤٨ ساعة من استلام النتيجة. ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة لفحص PCR.

توضيح لأكثر الأسئلة الشائعة والاستفسارات التي وردت إلينا عما تم الإعلان عنه من إجراءات محدثة للدخول لإمارة أبوظبي.. ونثمن هذا التفاعل الكبير الذي لمسناه من الجميع ورغبتهم في اتباع التعليمات وحرصهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحفظ وسلامة المجتمع. pic.twitter.com/9akqhQV1N9— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 4, 2020

واعتمدت اللجنة أيضاً إلزام السكان والزوار إجراء فحص إضافي في اليوم السادس داخل الإمارة لمن امتدت مدة إقامتهم أو زيارتهم ٦ أيام متواصلة فأكثر.