أنباء عن رصد أحياء تحت انقاض انفجار بيروت بعد أكثر من شهر على الكارثة

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان فرق الإنقاذ استشعرت بحركة تحت الأنقاض في منطقة مار مخايل، وطلبت من الناس التزام الصمت في المكان لتحديد مصدر الحركة، وذلك بعد استخدام أجهزة متطورة رصدت حركة، وهي من فريق تشيلي بعد أن اعطى الكلب المرافق لفريق الانقاذ التشيلي اشارة الى امكان وجود شخص على قيد الحياة.

ونقلت وكالة رويترز عن المسعف إيدي بيطار قوله للصحفيين إن تلك الإشارات التي تشكل صوت تنفس ونبضا وإشارات على مجسات حرارة الأجسام تعني أن هناك إمكانية لوجود ناجين.جاءت تصريحاته بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الرسمية إن فريقا من المنقذين ومعهم كلب مدرب رصد حركة تحت مبنى منهار في منطقة الجميزة في بيروت وهي من أحد أكثر المناطق تضررا من الانفجار.

يذكر أن حوادث انتشال أحياء بعد شهر من كارثة هو أمر حصل مع إنقاذ ٣٣ عامل منجم في صحراء أتاكاما شمال تشيلي، حيث مكثوا عالقين ٦٩ يوماً بعد انهيار المنجم.

فهل يعثر اليوم على أحياء تحت الأنقاض بعد أكثر من شهر على وقوع انفجار مرفأ بيروت ؟