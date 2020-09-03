الفنان المصري محمد رمضان يحصل على التأشيرة الذهبية في الإمارات

حصل الفنان المصري محمد رمضان محمود حجازي على الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات ونشر صورة للإقامة عبر حسابه في «إنستغرام»، موجها الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد في مايو 2019 نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية»، بهدف خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.