مصر: فتح تحقيق بطبيب اسنان شهير يتحرش بالرجال

تلقت «النيابة العامة» الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة. علق الفنان عباس أبوالحسن، على قرار النائب العام بإصدار أمر بالتحقيق مع الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان المعروف، على خلفية اتهامه بالتحرش بالرجال. وقال: «قام النائب العام سعادة معالي المستشار الجليل حمادة الصاوي في استجابة قياسية في الزمن وغير مسبوقة بإصدار أمر بالتحقيق الفوري فيما قدمناه من بلاغ رسمي ضد المشكو في حقه معتاد التحرش طبيب الاسنان باسم سمير وفق الله سيادتك لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.

ونقلت الصحف المصرية نبأ التحقيق بعد أن تحدث الفنان عباس أبوالحسن، عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك للكشف عن تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان شهير، لتتحول القضية إلى النيابة العامة وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وفتحت القضية مع تسليط الضوء عن تعرض فتيات في مصر لقائع التحرش الجنسي بهم، مما دفع أبوالحسن للحديث والكشف عن التعرض بالرجال، وتعرضه هو وعدد آخر لوقائع تحرش على يد طبيب أسنان شهير.

وجاءت رسالته: «هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الإزدواجية والصمت المخزي عليه أن يصحو وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوي عندما يكون الأمر متعلق بالتعرض لتحرش أو اعتداء جنسي، وطالما بنتكلم على

التحرش، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة دكتور أسنان مشهور، شهرته تتلخص على مدي تاريخه كله أكتر من 35 سنة بالتحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجالة بمنتهي السفالة والقذارة».

وتابع: «في معظم الوقائع دي بيقوم هذا المتحرش المريض السافل بمحاولة لمس والتحسيس على الأعضاء الذكرية لضحاياه في عيادته وفي الأماكن العامة، وفي معظم الوقائع تعرض فيها للضرب والإهانة ومسح البلاط به والغريب أنه لا

يعترض ويتلقي جزاءه بمنتهي الأريحية ولا يرتدع، ويدور على ضحية جديدة، فلو أن الفتيات والنساء اللي بيتعرضوا للتحرش بيسكتوا خوفا من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع نميمي لا يرحم ويحاول إلقاء جزء من المسؤلية على الفتاة

نفسها».

وادعي أبوالحسن:«فما بالك الأولاد والذكور اللي هيترعبوا أن اسمهم يزج به بتحرش ذكر آخر والتريقة عليه طبعًا والسخرية وكمان التلسين والتلميح الرخيص نتاج ثقافة المجتمع الذكوري لأن ده اللي إحنا فالحين فيه!، فبيكتفوا بأنهم

يدوله اللي فيه النصيب وأنهم يفضحوه في قعدات خاصة وهو بيعتمد على هذا الخوف».

وواصل عباس أبوالحسن حديثه: «طب أنا ليه متأكد من كدة وليه بقول ده دلوقتي لأني عاصرت واقعة من عقود، لكني قابلت آخر كام شهر أربعة أصدقاء ومعارف عمل كدة معاهم مؤخرا وكثيرون غيرهم، واعرفهم شخصيا حصل لهم وقائع مماثلة مع هذا المعتدي الدنئ، والأخطر أن هذه الحشرة المريضة مستمر في نشاطه المستتر خلف

عيادته وعامل إعلانات ويفط بمئات الآلاف عشان يجيب زبائن جدد».

وأردف أبوالحسن:«أنا مرمطت بسمعتك في الوحل علنا واتحداك أن تقاضيني! أما أنا فأعدك أني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوي قضائية ضدك وسأجمع عدد آخر من الشهادات ضدك وسأعمل جاهدا على إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك اللي عنده الشجاعة للانضمام إلى الدعوي يبعتلي على الإنبوكس رجاء حذروا الآخرين لا أريد تعليقات عايز رجالة يتعدون ذاتهم ليوقفوا هذا المختل المجرم الحقير».

وروى الفنان تميم يونس، واقعة تحرش تعرض لها وهو في عيادة طبيب أسنان شهير، والذي أشار له أبوالحسن، مشيرًا إلى اندهاشه من فِعلة هذا الرجل، الذي ظل أكثر من 35 عامًا يحيا وسط المجتمع.

وقال تميم في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام، إنه تعرض لتلك الواقعة عندما كان في الثانية والعشرين من عمره، فقال: «كنت شاب عندي 22 سنة، وكنت محتاج أعمل عملية في بوقي ضروري، وكان بمثابة دكتور

عائلة خطيبتي». وتابع: «خطيبتي اتصلت به، وقال لها هافتحله العيادة، وفعلًا روحت وكنت في البنج، وهو كان سمعته كويسة وخاص بالفنانين، وسألني أسئلة غريبة وأنا متبنج، وقالي إني محتاج أخذ حقنة في العضل، ولاقيته فجأة مسك عضوي الذكري».

و ناشدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، في حال وجود شكوى في حق أي طبيب عليهم التوجه إلى النقابة العامة لأطباء الأسنان أو النيابة العامة، وفي حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين بالتحرش أو التشهير سوف تتخذ النقابة العامة كافه الإجراءات القانونية وفعل كل ما هو متاح، ولن تقوم بالتستر على أي مذنب وسوف تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.

رد الطبيب*أصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال خاصة بعد كشف

اسمه من تميم يونس وعباس أبوالحسن، أكد فيه أن هناك حملة مضلله لاتمت للواقع بصلة هدفها التشهير به عبر مواقع الانترنت والسوشيال ميديا. وذكر في البيان: «تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع باي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها كافة أفراد أسرتي».

وأشار إلى: «أن ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الانترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي»، وتابع: «ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعه

ومجرمة وهي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون وازاء ما سبق وبناء عليه تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات امام كافة الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه».

وأكد: «لن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لاي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون مستعينين بالله الحق ونحن على يقين تام ان يأخذ القانون مجراه وان ينال المفترين الكاذبين المبتزيين عقابهم وجزائهم ازاء ما اقترفوه من جرائم وتهديدات نالت من شخصي واسرتي وأصابت الجميع بابلغ الأضرار، ونحن على يقين تام ان ينصفنا قضاء مصر الشامخ وان ينال المجرمين عقابهم وجزائهم».

*بلاغ رسمي*

وعقب ذلك أعلن أبوالحسن ويونس أنهما تقدما ببلاغ رسمي، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان المعروف إعلاميًا بـ«الطبيب المتحرش بالرجال».

وكتب أبوالحسن على حسابه الشخصي على فيس بوك: «تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي

إلى النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي

الأستاذ حسن أبوالعنين، وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد، وتميم حافظ أحمد

يونس، وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي

وشهرته ” باسم سمير ” طبيب أسنان وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجاري اتخاذ

الإجراءات القانونية. #باسم_سمير_متحرش_جنسي».

*النيابة العامة تأمر بالتحقيق*

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