إطلاق الهوية الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 90

أطلق أمس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الهوية الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 90، التي تأتي امتداداً لتصميم الهوية التي أطلقت في احتفال العام الماضي.

ونشر رابط الدليل (هنا: https://www.gea.gov.sa/media/2624/nd90.pdf

وأشار بيان الهيئة إن الهوية الخاصة باليوم الوطني تعمل على توحيد الاحتفال باليوم الوطني الغالي على قلوب سكان هذه الأرض الطيبة، حيث سيتم استخدامها في مجموعة كبيرة من التطبيقات سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة، في داخل المملكة وخارجها.

وجاء استلهام شعار اليوم الوطني (همة حتى القمة) الذي تفخر الهيئة العامة للترفيه بالإشراف عليه من مقولة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "همة السعوديين مثل جبل طويق".

ودعا آل الشيخ جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90، عبر إدراج الهوية في مختلف التطبيقات المستخدمة في الاحتفاء بهذه المناسبة. ويمكن تحميل الهوية من خلال الدخول إلى الرابط: هوية اليوم الوطني التسعون.