مبادرات إبداعية شبابية سعودية – إماراتية احتفالًا باليوم الوطني السعودي

كشفت وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، شما بنت سهيل المزروعي، عن تخصيص برامج ومبادرات شبابية للاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وقالت المزروعي عبر حسابها الرسمي في تويتر، أمس الثلاثاء: ‏السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي.. دعوة لكل الشباب السعودي والإماراتي للانضمام لفريق إبداعي سيعمل على مبادرات شبابية مشتركة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.



كما أرفقت وزيرة الإماراتية مع تغريدتها رابط التسجيل للانضمام لهذه المبادرات

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