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الأحد 30 أغسطس 2020 02:30 م

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السعودية: فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال - الرابط أدناه

السعودية: فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

نقلت وكالة الانباء السعودية تقريرا عن أعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال ، وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف ) من الساعة العاشرة صباح غدٍ الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ

ويمكن الدخول للتقدم عبر منصة أبشر https://www.absher.sa  أو عبر  الرابط التالي -https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job result.

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