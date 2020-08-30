الإمارات: وصول عدد سيدات الأعمال الإماراتيات إلى أكثر من 23 ألف سيدة

تستحوذ المرأة الإماراتية على ما نسبته 66% من الوظائف الحكومية، 30% منها في الوظائف القيادية، كما بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات أكثر من 23 ألف سيدة، يدرن استثمارات تقارب 50 مليار درهم، في حين أن أكثر من 70% من طلبة المدارس والجامعات في البلاد من النساء بحسب ما أكده عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بحسب صحيفة البيان.

جاء ذلك خلال إشادته بالدعم المطلق الذي تتلقاه المرأة من قبل القيادة ووصول نسبة الإماراتيات إلى معدلات عالية في الجامعات يدل على رغبة المرأة الإماراتية في الإقبال على العلم بوصفه الطريق إلى المستقبل».

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية وهو يوم 28 أغسطس الذي أصبح مناسبة وطنية تُرصد فيها مكاسب المرأة الإماراتية والإشادة بإنجازاتها.