لبنان يوقف ثلاثة من سبع مصريين متهمين بقضية اغتصاب جماعي بفندق

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السلطات اللبنانية توقف ثلاثة مصريين متهمين بقضية اغتصاب جماعي لشابة بأحد الفنادق في القاهرة وهم المتهمين وهم، - أ. ط. (مواليد عام 1988) و - ع. إ. (مواليد عام 1990) و - خ. إ. (مواليد عام 1987).
(أ ف ب): تم توقيف ثلاثة مصريين متهمين في قضية اغتصاب جماعي لشابة بأحد الفنادق في القاهرة في لبنان، بحسب ما أعلنت قوى الامن الداخلي اللبنانية الأحد.
وكشفت هذه القضية، التي جرت وقائعها في العام 2014، الشهر الماضي في مصر وأثارت موجة غضب في البلاد.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إنها تلقت طلبا من مكتب الانتربول في مصر بالقبض “على سبعة أشخاص من الجنسية المصرية موجودين في لبنان” لاتهامهم في هذه القضية، غير أنه تبين أن خمسة منهم فقط “دخلوا لبنان في تواريخ سابقة ثم غادر إثنان منهم ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم داخل الاراضي اللبنانية”.
وتم توقيف الأشخاص الثلاثة “في بلدة فتقا السبت”، وفق البيان.
شعبة المعلومات توقف 3 مصريين بناءً على كتاب من الأنتربول المصري للاشتباه باغتصابهم فتاة في أحد فنادق #القاهرة عام 2014.https://t.co/uT7eHUTeaZ#قوى_الامن #لبنان pic.twitter.com/GaSwRcKMk7— قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 29, 2020