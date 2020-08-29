بيع خروف بقرابة نصف مليون دولار يجعله الأغلى في العالم

وقال جيف أيكن وهو أحد المشترين في مزرعة بروكترز إن الكثير من مربي الخراف يتابعون امكانية شراء دبل دياموند لأنه حيوان خاص يسعى إليه جميع الساعين لتحسين نسل الخراف، وأضاف لسكاي نيوز إنه توقع سعرا مرتفعا له لكنه لم يتوقع أن يصل سعره في المزاد لذلك الرقم.

وأضاف بالقول:"مع وجود حيوان مميز تتجه أنظار الخبراء للتفاصيل الصغيرة مثل شكل الرأس لون الفروة حول العينين، وهذا الخروف يعد مثاليا في كل هذه الجوانب."

وتمت تربية الكبش الصغير داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته.