لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. مجتمع
السبت 29 أغسطس 2020 08:00 م

حجم الخط

- Aa +

بيع خروف بقرابة نصف مليون دولار يجعله الأغلى في العالم

خروف من سلالة تيكسل يبلغ من العمر 6 أشهر، بيع في إسكتلندا بمبلغ 489 ألف دولار، ليكون بذلك الخروف الأغلى في العالم.

بيع خروف بقرابة نصف مليون دولار يجعله الأغلى في العالم

وقال جيف أيكن وهو أحد المشترين في مزرعة بروكترز إن الكثير من مربي الخراف يتابعون امكانية شراء دبل دياموند لأنه حيوان خاص يسعى إليه جميع الساعين لتحسين نسل الخراف، وأضاف لسكاي نيوز إنه توقع سعرا مرتفعا له لكنه لم يتوقع أن يصل سعره في المزاد لذلك الرقم.

 وأضاف بالقول:"مع وجود حيوان مميز تتجه أنظار الخبراء للتفاصيل الصغيرة مثل شكل الرأس لون الفروة حول العينين، وهذا الخروف يعد مثاليا في كل هذه الجوانب."

وتمت تربية الكبش الصغير داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته.

اقرأ التالي

لبنان: قتلى وجرحى في اشتباكات بأسلحة رشاشة على خلفية طائفية في بلدة خلدة

اعتقال مصري كان ضمن أخطر 10 مطلوبين في أميركا

تكريم شاب سعودي في استراليا لإنقاذه رجلا استراليا من الغرق بأخطر نهر في البلاد