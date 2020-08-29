عودة موظفي القطاع العام لمقرات عملهم غدا بالسعودية

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أحمد الراجحي، أعلن في بيان صدر السبت الماضي لجميع الجهات الحكومية، عودة جميع موظفي القطاع العام لمقرات العمل في النطاق الأخضر، ابتداءً من يوم الأحد 30 أغسطس الحالي.

وأشار الراجحي، في التعميم، إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية مخول بتحديد من يمكنهم العمل عن بعد على ألا تتجاوز من يعملون عن بعد 25 في المائة.

وتضمن قرار عودة الموظفين للعمل منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة التي يشترط أ، تلتزم بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقار العمل، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25 بالمئة من موظفي الجهة، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية.

كما تضمن القرار ايضا "استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن"، إضافة إلى استمرار العمل بتعليق البصمة.