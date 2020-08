لبنان: قتلى وجرحى في اشتباكات بأسلحة رشاشة على خلفية طائفية في بلدة خلدة

ونقلت تقارير عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى على الأقل جراء الاشتباك الذي شهد عمليات إحراق محلات وانطلاق نار كثيفة في بلدة خلدة جنوب بيروت.

سقط قتيلان وعدد من الجرحى مساء الخميس، في اشتباكات اندلعت بين "بدو" عرب خلدة ومؤيدين لحركة أمل وحزب الله، على خلفية تعليق لافتة في البلدة الواقعة جنوب بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القتيلين هما ح.م.غصن من أبناء العشائر العربية في منطقة خلدة، و م.هدوم من الجنسية السورية. وجرح ايضا ثلاثة اشخاص هم: إ.ع. غصن وم. غصن وج.غصن.



وعملت وحدات الجيش، التي استقدمت الى المنطقة، على تطويق وحصر الأشكال منعا لتفلت الوضع إلا أن الاشتبكات تجددت بعدها في اطلاق النار الان في محيط سوبر ماركت رمال، وتوتر الوضع في منطقة خلدة - دوحة عرمون جراء النزاع على خلفية لافتات دينية واعلام حزبية، بين جهات ومناصرين حزبيين، وبين "العرب" من سكان المنطقة. ويعمل الجيش على ملاحقة مطلقي النار واعتقالهم، واقفل جميع المداخل في المنطقة وانتشر بكثافة على الطرقات.

This is the most up close video I've seen of one (out of no idea how many atm) shooter from the incident in Khalde #خلدة https://t.co/roBQ1YGRKv— Deeba Shadnia (@deebashadnia) August 27, 2020