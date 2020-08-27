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الخميس 27 أغسطس 2020 05:30 م

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اعتقال مصري كان ضمن أخطر 10 مطلوبين في أميركا

اعتقل اليوم المصري ياسر عبد السيد كان مطلوبا ووضع سنة 2014 على لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لأخطر 10 مطلوبين فارين .

اعتقال مصري كان ضمن أخطر 10 مطلوبين في أميركا
اعتقال مصري كان ضمن أخطر 10 مطلوبين في أميركا
اعتقال مصري كان ضمن أخطر 10 مطلوبين في أميركا
اعتقال مصري كان ضمن أخطر 10 مطلوبين في أميركا

اعتقل اليوم ياسر عبد الفتاح محمد سعيد الذي نجح بالفرار من العدالة لقرابة 9 سنوات عقب جريمة قتل دامية أطلق فيها 11 رصاصة على ابنتيه المراهقتين، أمينة (18 عاماً) وسارة (17 عاماً)، فيما اعتبرها "جريمة دفاع عن الشرف".

وأعلنت الاف بي أي مساء أمس اعتقال ياسر -63 سنة- في مدينة جستن في شمال ولاية تكساس كما جرى اعتقال ابنه اسلام، وشقيقه ياسين بتهمة ايواء فار من العدالة.


ووقعت الجريمة في يناير عام 2008، واتُّهم الأب الأمريكي من أصل مصريبقتل ابنتيه المراهقتين، اللتين أنجبهما من زوجته الأمريكية، وقام بإطلاق النار عليهما في سيارته الأجرة التي يعمل عليها، وذلك بعد الاحتفال بليلة رأس السنة.

وعثرت الشرطة في مدينة لويسفيل بولاية تكساس الأمريكية على جثتي أمينة، 18 عامًا، وسارة، 17 عامًا، مقتولتين بـ11 رصاصة في السيارة الأجرة التي يعمل عليها والدهما ياسر عبد السيد والذي كان هو المتهم الأول في الجريمة، بعد أن أدلى شهود بأنه كان غاضبًا من إقامة الفتاتين لعلاقات مع شبان غير مسلمين بحسب باتريشيا أم الفتاتين وهي أمريكية كانت قد هربت قبل اسبوع من الجريمة بعد خلاف مع زوجها حول سلوكيات الفتاتين. 

وكانت الفتاة الصغرى، سارة، قد طلبت الشرطة بعد إطلاق النار عليها واستغاثت بها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة لدى وصول الشرطة لموقع الحادث.

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