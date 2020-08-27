تكريم شاب سعودي في استراليا لإنقاذه رجلا استراليا من الغرق بأخطر نهر في البلاد

وأصبح أحمد الشخص الوحيد من غير الجنسية الأسترالية من بين 29 شخصًا نالوا هذا الوسام (Commendation for Brave Conduct)،وذلك لإنقاذه خمسيني من الغرق في نهر يعد الأخطر في استراليا.

وكان أحمد قد انتبه لرجل يغرق في وقت متأخر من مساء يوم الحادث فهرع بلا تردد لانقاذه قافزا بالماء.

وقال أحمد المحيميد في لقاء تلفزيوني مع القناة التاسعة الاسترالية لدى سؤاله عن انقاذ شخص غريب في أخطر نهر في استراليا- في الحادث الذي وقع قبل سنتين، أجاب بالقول:" إننا بشر نحرص على سلامة بعضنا وعلينا أن نحرص على حياة بعضنا، ولدى مشاهدتي لرجل يجهد لتجنب الغرف لم أفكر في نفسي كثيرا وقفزت تلقائيا لإنقاذه".

وكان الرجل الذي يفوق أحمد في حجمه نظرا لبدانته الشديدة، وأصيب وقتها بجلطة قلبية بعد انقاذه وتم اسعافه ونقله إلى المستشفى، كما نقل أحمد إلى المستشفى بحسب صديقه سليمان السيف الي أشار إلى أن مبادرة أحمد نالت إشادة من كل المارة ممن شهدوا الحادث فهو لم يفكر بصعوبة انتشال رجل ضخم مقارنة مع حجمه مما ساعد بتسهيل انتشال الغريق.