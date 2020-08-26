اشتباكات بين ميليشيات مسلحة توقع قتيلين في ويسكونسن الأمريكية

قتل شخصان بالرصاص مساء الثلاثاء في مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن الأمريكية بعد اشتباك مجموعات عدة خلال احتجاجات على إطلاق شرطي النار على رجل أسود.

ووقعت أعمال العنف في الوقت الذي سار فيه مئات المتظاهرين لليلة ثالثة غضبا بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر جايكوب بليك فيما يطلق عليه النار من مسافة قريبة شرطة أبيض في كينوشا يوم الأحد.

وأثار إطلاق الشرطة النار الأخير على أمريكي من أصل إفريقي غضبا واحتجاجات في مدن أمريكية بما فيها نيويورك ومينيابوليس كجزء من تحركات “حياة السود تهم” الضخمة.

وقالت إدارة شرطة كينوشا إن الشرطة استجابت إلى جانب وكالات أمنية أخرى، لبلاغات تفيد بحوادث إطلاق النار ووقوع العديد من الضحايا.

وأوضحت إدارة الشرطة في تغريدة على تويتر “أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين ونقل آخر أصيب بطلقة نارية إلى المستشفى لكن حياته ليست بخطر”، مضيفة أن التحقيق “جار”.

وأظهرت مقاطع فيديو في وقت سابق مصابين جالسين على الأرض وأشخاصا يركضون في شوارع كينوشا في ولاية ويسكنسن.

وتابع بيان الشرطة “المحققون على علم بما تم تداوله من مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الحادثة”.

(أ ف ب)