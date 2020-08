غضب في الولايات المتحدة بعد إطلاق الشرطة النار على ظهر رجل أسود أمام أطفاله وإصابته بالشلل

(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) تزايد الغضب مساء الاثنين في الولايات المتحدة غداة تجاوزات ارتكبتها الشرطة وضحيتها رجل أسود في ولاية ويسكنسن، في مأساة جديدة أججت الجمر المتّقد في حركة الاحتجاج التاريخية ضد العنصرية التي ولدت منذ ثلاثة أشهر إثر مقتل الأميركي الإفريقي جورج فلويد.وهتف آلاف المتظاهرين "لا عدالة، لا سلام!" أثناء تجمع أمام محكمة في مدينة كينوشا الواقعة على بعد أربعين كيلومتراً نحو جنوب ميلووكي حيث أطلقت الشرطة النار الأحد مرات عدة على مواطن أميركي من أصل إفريقي يُدعى جاكوب بليْك.

وعلى غرار تصوير شهود جورج فلويد الرجل الأربعيني الذي تُوفي اختناقاً في 25 أيار/مايو تحت ركبة شرطي أبيض، صوّر شاهد عيان محاولة توقيف بليك وهو ربّ عائلة.

ويُظهر مقطع فيديو التُقط بواسطة هاتف خلوي وانتشر على نطاق واسع بليك يتبعه ضابطا شرطة وقد شهرا سلاحهما، وهو يدور حول سيارة.

ثم يمسكه شرطي بطرف قميصه وهو يفتح الباب ويحاول الجلوس في مقعد السائق. ثم يطلق الشرطي النار ويصاب بليك عدة مرات في ظهره، ويُسمع في التسجيل صوت سبع طلقات.

A Wisconsin police officer yesterday shot Jacob Blake 7 times in the back. His 3 children were in the car, watching their father being shot.



This is America.



On August 28th, we will be marching against police brutality in Washington, DC, demanding justice. pic.twitter.com/ibrPD66Y1t— Martin Luther King III (@OfficialMLK3) August 24, 2020