فتح الترشيحات لجائزة المرأة العربية الإمارات 2020 بالتركيز على أبطال كوفيد 19

تم إطلاق جوائز المرأة العربية في عام 2009 كمباردة لتسليط الضوء على إنجازات النساء المتميزات في مجالات تشمل الأعمال والفنون والعمل الخيري والتعليم ، وقد سلطت جوائز المرأة العربية حتى الآن الضوء على أكثر من 400 امرأة في منطقة الخليج.

وتقول سو هولت ، مؤسِّسة جوائز المرأة العربية: "لقد كان تأثير COVID19 على الإمارات العربية المتحدة كبيرًا وسرعان ما أثر على جميع مجالات الحياة من الأعمال إلى التعليم من التواصل الاجتماعي إلى السفر. خلال هذه الفترة الصعبة ، كانت هناك نساء تجاوزن احتياجاتهن الخاصة والتحديات من أجل تطوير ودفع المبادرات بسرعة إلى الأمام التي ساعدت الآخرين والمجتمع ككل. نحن فخورون بقدرتنا على الاستفادة من جوائز هذا العام كمنصة للاحتفال بهؤلاء الأفراد المتفانين ، وقبل كل شيء ، شكرهم ".

وافتتحت الترشيحات الآن وهناك تسعة عشر جائزة هذا العام بما في ذلك في التصنيفات الإنسانية ، والتعليم ، والأعمال التجارية والمواهب الشابة.

وسيكون لعام 2020 ثلاث جوائز ضمن فئة "الطب" تقديراً لأهمية هذا القطاع أثناء الوباء.

تحدد المعايير الرئيسية لجميع الجوائز هي أن يكون المرشحون من الإناث ، من أصل عربي ، وقد حققوا شيئًا مهمًا في مجالهم خلال أزمة COVID ويجب أن يكونوا قدوة إيجابية.

وتضيف سو هولت بالقول: "بمجرد إستكمال وإغلاق باب الترشيحات سيتم تقييمها بدقة من قبل مجلس تحكيم جوائز المرأة العربية الذي يتبع معايير صارمة لتحديد الشخصيات الفائزة.

وسيتم بعد ذلك الإعلان عن الفائزين رسميًا في الحفل الافتراضي ، ونأمل أن يتم استضافتهم في حدث خاص صغير حيث يمكننا جمع الفائزين وأفراد عائلاتهم و لجنة التحكيم للاحتفال بهم معا ".

القائمة الكاملة للفئات أدناه وتاريخ إغلاق باب الترشيحات هو الجمعة 4 سبتمبر.

وفيما يلي فئات الجوائز :

1- قطاع الشركات

2- القطاع المالي

3-التعليم

4- الفن

5-مبادرات

6- أزياء

7- فئة الشباب في التصميم

8- المجال الطبي

9- المجال الطبي

10 - المجال الطبي

11- الإعلام

12- وسائل الإعلام الجديد

13 - الرياضة والصحة

14- أدب

15 المسؤولية الاجتماعية للشركات (المشاريع الاجتماعية

16 الموهبة الشابة

17 - المرأة الملهمة لعام 2020

18- تكريم خاص.

19 - جائزة الانجاز الحياتي.

لترشيح شخصية ما ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:

ArabWomanAwards@itp.com